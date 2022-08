Een drukte van jewelste maandagmiddag bij de Eemhaven in Amersfoort. De brandweer stond met drie voertuigen, waaronder die van het duikteam, bij het water aan de steiger.

De situatie was echter minder erg dan dat het eruit zag. Volgens één van de brandweerlieden was het duikteam op zoek naar een telefoon die zaterdag in het water is gevallen. "Wij moeten sowieso twee keer in de week oefenen met duiken. Nu was er toevallig een telefoon verloren waardoor de duikers iets hebben om te zoeken. Dat maakt de oefening voor hen iets leuker."