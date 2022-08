Op twee verschillende plekken in Nijkerk stonden op de vroege zondagochtend papiercontainers in brand. De politie gaat uit van brandstichting, en zoekt nog naar de dader(s). Dit is de zoveelste in een serie containerbranden in de wijk Paasbos.

Rond half vijf 's ochtends rukte de brandweer uit omdat er papiercontainers in brand stonden aan de Larixlaan. Niet veel later kwam daar nog een melding bij: ook op de Buizerdlaan stonden containers in brand. De politie gaat ervan uit dat de branden zijn aangestoken.

"De wijkagent is bezig met het bekijken van camerabeelden", aldus een woordvoerder. "Maar het zou fijn zijn als mensen die misschien iets gezien hebben, zich melden. Ook als er omwonenden zijn die camera's om hun huis hebben hangen waar misschien iets op te zien is, horen we dat graag."

Nijkerk kampt al langer met brandstichtingen in papier- en afvalcontainers. In juni ging bijvoorbeeld in één nacht de inhoud van zes papierbakken in vlammen op. Ook is het niet de eerste keer dat de containers aan de Buizerdlaan slachtoffers zijn.

De branden lijken zich te concentreren in de wijk rondom het winkelcentrum Paasbos. In de eerste helft van 2022 werd er maar liefst acht keer brand gesticht in de papiercontainers van de Prins Willem-Alexanderschool, die met de inzameling een extra centje probeert te verdienen. "Waarom toch steeds bij ons?", vroeg directeur Mendy Meenderink zich vertwijfeld af.

De politie verzekerde eind oktober nog dat zij Paasbos niet als probleemwijk zagen. "We moeten enige realiteitszin aanhouden en het niet groter maken dan het is'', vertelde Melchior Esser, de toen net aangetreden politiechef. Volgens hem komt de beeldvorming in de media niet overeen met de ervaring van de wijkagenten.