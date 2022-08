Op de kruising van de Magelhaenstraat en de Leif Ericsonstraat in Amersfoort is op maandagochtend rond 08.45 uur door onbekende oorzaak een waterleiding gesprongen. Bewoners kunnen door de herstelwerkzaamheden geen of minder waterdruk ervaren.

Medewerkers van Vitens zijn bezig om het lek te dichten. De werkzaamheden duren nog tot in de middag. Om hoeveel bewoners het precies gaat is onduidelijk.