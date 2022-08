In het water van 't Kleine Zeetje in Bunschoten-Spakenburg is zaterdagmiddag blauwalg vastgesteld.

De gemeente heeft borden geplaatst. 'Zwem niet in water met blauwalg! Heb je toch gezwommen in een drijflaag blauwalg? Spoel je dan goed af met gewoon kraanwater', laat de gemeente Bunschoten weten. De bacterie rukt op in de regio. Blauwalgen (cyanobacteriën) zitten van nature in het water en kunnen giftige stoffen produceren. Een bepaalde combinatie van temperatuur, licht en voedingsstoffen zorgt ervoor dat blauwalgen zich ontwikkelen. Dat gebeurt vooral in de zomer, bij een temperatuur tussen de 20 en 30 graden, weinig stroming en voldoende licht. Door de sterke groei van blauwalgen kunnen groene drijflagen op het water ontstaan. Wie blauwalgen binnenkrijgt kan hoofdpijn, maag-en darmklachten of geïrriteerde ogen krijgen. Dat geldt ook voor dieren.