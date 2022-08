Een traumahelikopter landde zaterdagmiddag aan de Storkstraat in Leusden in verband met een medische noodsituatie in het openvangcentrum voor Oekraïners aldaar.

Wat er aan de hand was kon de politie zaterdagmiddag niet vertellen. Een ambulance heeft één persoon meegenomen naar het ziekenhuis. In het gebouw worden maximaal 240 vluchtelingen uit het Oost-Europese land opgevangen in het voormalige kantoor van verzekeraar Zilverenkruis Achmea. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort