Bij een brand aan de Isselvelt in Amersfoort is zaterdagochtend een deel van een coniferenhaag in vlammen opgegaan. Ook een schutting raakte beschadigd door het vuur.

Buurtbewoners ontdekten de brand en waarschuwden de brandweer. Het vuur was inmiddels overgeslagen naar de tuinschutting en zorgde voor veel rook. De brandweer bluste de vlammen. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort