Een scooter in Amersfoort is in de nacht van vrijdag op zaterdag volledig verwoest geraakt bij een brand.

Het voertuig stond volgens buurtbewoners al een tijdje geparkeerd aan de Boldershof in Amersfoort. In de nacht van vrijdag op zaterdag, kort na twee uur, vloog de scooter in brand. Bij aankomst van de brandweer stond de scooter volledig in brand. De brandweer heeft de brand geblust. Het is onduidelijk hoe de brand is ontstaan.