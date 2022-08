Omwonenden van een weiland aan de Insingerstraat, waar de gemeente Soest tijdelijke huisvesting in 130 wooneenheden wil realiseren voor maximaal 300 Oekraïners, zijn met een alternatief plan gekomen. Geen 130 maar maximaal 50 wooneenheden is het uitgangspunt.

De Kerngroep Weiland Insingerstraat, zoals de bewonersgroep zich noemt, hoopt dat het alternatief op meer begrip van de buurt kan rekenen. Die is fel tegen de plannen, omdat ze het huisvesten van driehonderd Oekraïners op het weiland veel te grootschalig vindt.

Het basisidee is om terug te grijpen op een eerste inschatting van ambtenaren over de mogelijkheden tot huisvesting op het betreffende weiland: veertig tot vijftig wooneenheden zou genoeg moeten zijn. Het ruimtebeslag wordt daardoor kleiner en er is dan ook meer ruimte voor faciliteiten voor vluchtelingen, zoals gemeenschappelijke ruimtes, een speelplaats en een moestuin.

Verplaatsbare woonunits

Ze raden daarvoor de makkelijk verplaatsbare woonunits van een Soester bedrijf aan. Die kunnen eenvoudig worden weggehaald, waarna het weiland weer in zijn oorspronkelijke staat kan worden teruggebracht. De woningen zouden na afloop van de oorlog die Rusland voert kunnen worden gedoneerd aan Oekraïne bij de wederopbouw van het land.