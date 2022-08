Niet voor het eerst is een elektrische deelscooter van Go Sharing uitgebrand in Amersfoort. Ditmaal was het raak aan de Leif Erikstonstraat.

Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag, rond 5.30 uur. Van de scooter is weinig over en het nadrukkelijke vermoeden is dat brandstichting de oorzaak is. Amersfoort wordt al maanden geteisterd door vandalen die het gemunt hebben op de groene deelscooters van Go Sharing.