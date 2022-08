Een personenauto is na een botsing met een vrachtwagen in de sloot beland. Dit gebeurde donderdagochtend op de Bisschopsweg in Bunschoten-Spakenburg.

Op de weg stond een vrachtwagen stil waarvoor de automobiliste stopte. Een vrachtwagen daarachter zag dat te laat en botste op de auto die vervolgens in de sloot viel. In de auto zat een volwassen vrouw en een kind. Het kind is met de schrik vrijgekomen. De bestuurster werd uiteindelijk meegenomen naar het ziekenhuis.