De brandweer is vanmiddag met meerdere eenheden uitgerukt vanwege een beginnende natuurbrand. De brand ontstond in het Monnickenbos ter hoogte van de Zandlaan in Soest.

De droogte zorgde ervoor dat de vlammen vrij spel hadden. De brandweer was er op tijd bij om verdere verspreiding te voorkomen.