Een meer dan honderd jaar oude boom naast de Koewei op Landgoed de Schaffelaar in Barneveld is plotseling omgevallen. Waardoor? Dat is ook voor de boswachter een raadsel. De naar schatting 150 tot tweehonderd jaar oude eik oogde gewoon gezond.

Wat de metershoge eik het laatste zetje gaf, maandagavond? Het is boswachter René Visser van Geldersch Landschap en Kasteelen nog altijd niet duidelijk. De eik, die hij tussen de 150 en tweehonderd jaar oud schat, ligt nu dwars over het water naast de Koewei. Hij viel niet op het wandelpad. "Er is gelukkig niemand gewond geraakt."

"De wortels zijn rot, zien we pas nu hij ligt. Maar waardoor die wortels rot zijn? Geen idee, dat is een raadsel Aan de buitenkant was niks te zien. Hij zat goed in het blad, had geen dode takken. Ook geen aantasting van zwammen, wat je nog weleens ziet."

Te weinig mankracht

De gesneuvelde eik blijft voorlopig even op zijn plaats liggen, want door de vakantieperiode is er niet genoeg mankracht en materieel om hem op te ruimen. Visser zegt dat Barnevelders niet bang hoeven te zijn dat er nog meer bomen om gaan vallen. Daar zijn geen aanwijzingen voor. "Al zijn we natuurlijk wel geschrokken van deze boom. Vooral omdat je er niets aan zag. Maar: we zijn niet bang dat er nog meer bomen om gaan vallen."

Al houdt hij wel 'vinger aan de pols'. "Al heeft dat ook niet per se zin, want aan de omgevallen boom was aan de buitenkant ook niets te zien. De natuur is totaal niet te voorspellen. Er kunnen met deze droogte ook takken afbreken. Ook dat is onvoorspelbaar." Het gebied puur voor de zekerheid afzetten is volgens hem absoluut niet nodig. Op en rond de Koewei vindt van 17 tot en met 20 augustus Ballonfiësta plaats.