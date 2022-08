Na twee coronajaren maakt ook de Ballonfiësta een comeback. Zeker 35 fantasievolle ballonnen gaan de lucht in, dankzij een legertje aan vrijwilligers en sponsoren.

Eerst wat getallen, om duidelijk te maken dat de Ballonfiësta in Barneveld niet zomaar een feestje is. Het evenement beleeft dit jaar de 38ste editie. Er komen gewoonlijk 20.000 à 25.000 bezoekers op af. Zeker 35 ballonnen gaan de lucht in. Er werken zo'n 150 vrijwilligers aan mee, zo vertelt woordvoerder Marloes de Roller. Voor de veiligheid, om al die auto's op de juiste plekken te laten parkeren en om de kassa's te bemensen.

De wellicht mooiste ballon van dit jaar is volgens De Roller de Flying Dutchman, die de vorm heeft van een zeilschip. Geïnspireerd door de legende van het spookschip dat voor eeuwig in de wateren bij Kaap de Goede Hoop zou ronddobberen. Andere ballonnen tonen logo's van bedrijven, stripfiguren en een kuiken; Barneveld is immers de gemeente van de kip en het ei.

In de afgelopen jaren trok het festival geregeld de aandacht van de pers. Zo vloog er in 2016 een ballon mee waarop een 30 meter hoge vlag van Tibet was geschilderd. Die vlag is verboden door de Chinese autoriteiten, maar de organisatie wilde de deelname van deze mooie ballon niet weigeren. In 2017 kwam een deelnemer met wat werd aangekondigd als de 'grootste ballon ter wereld'. De kolos toonde een fanatieke motorrijder. De ballon was 44 meter breed en 38 meter hoog.

De werkzaamheden op de grond vormen een extra attractie. De Roller: "Je ziet van dichtbij hoe de ballonnen worden aangevoerd, hoe die kunststof wordt opgeblazen tot enorme proporties en hoe dat vervolgens kan opstijgen. Gewoonlijk zie je die ballonnen alleen van een afstand."

Er waren ook wel eens problemen; in ieder geval gedurende de coronacrisis. In 2020 en 2021 was er geen Ballonfiësta. Eerder dit jaar sprak de organisatie zijn zorgen uit over de gasprijzen. Door de Oekraïnecrisis zijn de prijzen gestegen, maar zonder gas kunnen de ballonnen niet de lucht in. Uiteindelijk werd besloten om de ticketprijzen te verhogen, zij het minimaal: met 50 cent per persoon. Een volwassene betaalt in 2022 6 euro, een kind 3 euro.

Lange geschiedenis

De Ballonfiësta Barneveld kent een lange geschiedenis. In 1982 herdacht de gemeente dat het precies vijfhonderd jaar geleden was dat Jan van Schaffelaar tijdens de Stichtse Oorlog van de kerktoren van Barneveld sprong. Naar verluidt - er is maar één bron die teruggaat tot 1482 - verzekerde de huurling hiermee zijn manschappen van een vrije aftocht.

Van Schaffelaar groeide in de loop der eeuwen uit tot een lokale held. Begin twintigste eeuw kreeg hij een standbeeld op het Torenplein. Maar daar kon nog wel een mooi festival bij. Barnevelder Ben Bläss en ballonvaarder Hans Zoet stonden in 1982 aan de wieg van de Ballonfiësta.

Het aanvankelijk nog wat informele festival groeide uit tot een eerbiedwaardige traditie. Een evenement dat bovendien diep is geworteld in de gemeente. Barnevelders zijn trots op de fiësta en werken er graag aan mee. Lokale bedrijven stellen er eer in om ook van de partij te zijn, liefst natuurlijk met hun logo op een ballon.

Op de website is te lezen dat dit alles is te danken aan 'alle sponsors, ambassadeurs, bestuursleden, coördinatoren, assistenten, piloten, crewleden en de vele enthousiaste vrijwilligers'. "Met z'n allen de schouders eronder zetten, steeds weer een feest organiseren voor alle leeftijden, dat hoort bij Ballonfiësta Barneveld."