Een man is woensdagavond gereanimeerd in zwembad Splash in het dorpje De Glind. Hij zou onwel zijn geworden en lag op de bodem van het zwembad.

Dat gebeurde gisteravond rond 18.30 uur. Hulpdiensten rukten massaal uit naar het openluchtzwembad aan de Ringlaan in het dorpje, in de buurt van Barneveld. Het zwembad werd ontruimd en gesloten. De man werd door omstanders uit het water gehaald en is gereanimeerd. Daarna is hij met spoed overgebracht naar het UMC in Utrecht. Zwembadbezoekers die alles hebben gezien is slachtofferhulp aangeboden door de politie.