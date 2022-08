Voetbalvereniging ASC Nieuwland staat tijdens het Amersfoorts Voetbalkampioenschap stil bij het overlijden van Recep. De 33-jarige inwoner van Amersfoort overleed dit weekend in Turkije, na een zeer ernstig auto-ongeluk.

De dertiger was sinds 2008 lid van ASC Nieuwland en actief voor het vierde seniorenelftal van de voetbalvereniging. "Een heel lieve, sociale en eerlijke jongen", aldus bestuurslid Sam van Meegen. "Het verlies komt dan ook binnen de vereniging heel hard aan."

Om stil te staan bij zijn overlijden, zal tijdens het Amersfoortse Voetbalkampioenschap (AVK) op de eerste speeldag bij elk duel één minuut stilte gehouden worden. Dit kampioenschap wordt sinds 1984 in Amersfoort gespeeld, waarbij alle eerste elftallen in toernooivorm deelnemen.

Zaterdag begint de AVK, waarbij dit seizoen ASC Nieuwland de organiserende club is. "Zaterdagavond zijn de eerste vijf wedstrijden en bij elk duel wordt een minuut stilte gehouden. Maandagavond wacht Nieuwland zijn eerste duel en ook bij die wedstrijd zijn we een minuut stil en spelen we met rouwbanden."

Voor het vierde team, de groep waar Recep al jaren onderdeel van was, wordt donderdagavond een moment op de club gecreëerd. Spelers kunnen dan samenkomen en ondanks dat ASC Nieuwland deze week al zijn trainingen heeft geannuleerd ter voorbereiding op het kampioenschap, traint dit vierde team donderdag wel.

"Symbolisch", zegt Van Meegen. "Zodat die jongens samen kunnen komen, maar ook omdat ze zich dan even op een goede manier kunnen afreageren. Die jongens voetballen al eeuwen samen en dit raakt hun keihard. Recep was één van ons, stond in de bloei van zijn leven..."