In de vijver van het Jan Banninkpark in Leusden is woensdagmiddag blauwalg gevonden. De gemeente raadt contact met het water af. Ook laat de gemeente weten dat huisdieren beter niet uit het water kunnen drinken of erin zwemmen.

Dit is inmiddels de dertiende plek in de regio waar blauwalg is aangetroffen. Volgens het waterschap is dit niet erger dan andere zomers. Net als bij andere vijvers worden er in het Jan Banninkpark borden geplaatst met aanwijzingen.