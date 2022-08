Alles wordt duurder, óók in restaurants. Waar kun je in Amersfoort nog een lekkere hoofdmaaltijd scoren voor maximaal 10 euro? Zeven tips.

Long John's Pub (centrum)

Aan de voet van de Onze Lieve Vrouwetoren kun je voor weinig geld een lekker hapje eten bij Long John's Pub. En dat ook nog eens op één van de mooiste plekken van Amersfoort. Achter Long John's Pub kun je heerlijk zitten in het Krankeledenplantsoen, dat wordt gedeeld met de buren én in een stadstuin. De friet stoofvlees, bereid met Guinness kost hier 7,50 euro. Voor een cheese burger of bacon burger betaal je hetzelfde. Wie liever een vegetarische burger neemt, is één euro extra kwijt.

The Streetfood bar (centrum)

Eten alsof je op een willekeurige straathoek in Thailand staat. Dat is het idee achter The Streetfood Bar aan de Arnhemsestraat. De online recensies voor dit restaurant zijn erg goed. Voor 9,95 euro heb je al een rijstgerecht achter de kiezen (prijspeil 2021). Met bijvoorbeeld rode curry, gegrilde kip met sperziebonen, citroenblad en rode paprika. Of massaman curry met rundvlees, aardappel ui en gebrande pinda's. En zo is er voor hetzelfde geld nog veel meer mogelijk. Zitten kan binnen én buiten.

Eetcafé Nieuw Mos (Leusderkwartier)

Nieuw Mos is een biologische supermarkt, met daarbij een duurzaam warenhuis én een eetcafé. Op doordeweekse dagen kun je hier dineren tussen 17.00 en 20.00 uur. Daarbij wordt vegetarisch en veganistisch gekookt en zoveel mogelijk met verse producten die anders weggegooid zouden worden. Het menu verschilt per dag en wordt vers bereid. Op vrijdagen is de maaltijd uitsluitend veganistisch. De kosten? 9 euro voor een kleine maaltijd en 11 euro voor een grote maaltijd. De dagsoep pik je al mee voor 4,75 euro.

Chauffeurscafé De Tweede Steeg (De Wieken Vinkenhoef)

Het is al bijna 100 jaar een begrip in Amersfoort en ver daarbuiten. in De Tweede Steeg hebben in de loop der tijd al duizenden chauffeurs nieuwe krachten opgedaan na een lange rit met de vrachtwagen. Ook zonder groot rijbewijs ben je uiteraard welkom in dit knusse wegrestaurant. Onder de 10 euro kun je hier genieten van een portie friet met gehaktbal, knakworst, kroket, frikandel of hamburger speciaal. Geen zin in friet? Dan kun je ook gaan voor een verse halve pizza.

Trattoria Riposo Amersfoort (Centrum)

Het Italiaanse huiskamerrestaurant Riposo serveert een complete 3-gangenmaaltijd voor 15 euro. Je krijgt dan een voorgerecht, pasta en dessert. En dan heb je ook nog eens een geweldige zitplaats op de Hof, hartje Amersfoort. Of binnen natuurlijk, als het buiten koud is. Bezoekers zijn online zeer goed te spreken over 'de Italiaanse keuken van di mama' die ze hier krijgen voorgeschoteld.

Betaalbare pannenkoekenhuizen (Amersfoort)

Jong en oud vind 'm lekker: de traditionele pannenkoek. En het mooie is dat deze klassieker ook nog eens goed te betalen is. Je kunt er eentje eten bij De Kabouterhut in het Bergkwartier, Den Potsenmaeker op de Groenmarkt, Hey!Pannenkoek in Hooglanderveen of In den Gloeiende Gerrit in Hoogland. Voor rond de 10 euro krijg je al gauw een pannenkoek met één of twee ingrediënten op je bord. Smikkelen maar!

IKEA Amersfoort (Vathorst)

De Zweedse gehaktballetjes van de IKEA zijn wereldberoemd. Maar dat is niet het enige dat je kunt eten bij de meubelgigant aan de Euroweg. Je kunt ook gaan voor een bord friet met kipschnitzel (7,45 euro), zalmfilet met een sausje, pilav en doperwten (8.00 euro) of plantaardige hamburger op een broodje met friet (9.00 euro). De Zweedse balletjes (vlees of plantaardig) worden geserveerd met aardappelpuree of friet, groente, roomsaus en vossenbessenjam. Onder de 10 euro ben je klaar.