De brandweer heeft dinsdagavond vanwege de extreme droogte met spoed een brand geblust in natuurgebied Den Treek in Leusden. Een groep jongeren bouwde daar in de bossen een kampvuur.

Rond 20.45 uur kreeg de brandweer een melding over een natuurbrand aan de Doornseweg in Leusden. Een groepje jongeren bleek daar een kampvuur te hebben gebouwd in natuurgebied Den Treek. De toegesnelde brandweer wist het vuur snel te blussen en te voorkomen dat de brand ondanks de droogte zich snel verspreidde. Ouders Ook de politie kwam ter plaatse. Zij hielden de groep jongeren staande en belden hun ouders, die de jongeren kwamen halen. Of de jongeren een boete hebben gekregen is niet bekend.