Meteen toen er dinsdag brand ontstond bij de basisscholen Noorderbreedte aan de Oude Werf in Baarn greep overbuurvrouw Lisette Vervoerd haar brandslang en ging zelf het vuur blussen.

Lisette was thuis aan het werk, toen ze een brandlucht rook. Ze ging op onderzoek uit en zag vlammen onder de houten berging vandaan komen. De school was dicht, maar ze wist ook dat de BSO-opvang aan de andere kant van het gebouw wél open was.

Net voordat de brandweer ter plaatse kwam, had Lisette de vlammen al onder controle. De brandweer deed de nablussing. De brand is vermoedelijk aangestoken.