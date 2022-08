De politie heeft vanavond samen met de brandweer twee katalysatoren uit een sloot in Eemnes gevist. Vermoedelijk zijn de auto-onderdelen gestolen.

Rond 20.30 uur klommen brandweermannen via een ladder een sloot aan de Zuidersingel in Eemnes in. Zij waren ingeschakeld door agenten die het vermoeden hadden dat twee katalysatoren die mogelijk gestolen zijn in het water zouden liggen.

Al snel trof de politie de auto-onderdelen na een zoektocht in de sloot aan. De politie heeft de twee katalysatoren meegenomen.