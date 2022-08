De elf wedstrijdduiven die in het asiel in Soest worden opgevangen nadat ze in vermoeide toestand werden aangetroffen door inwoners, zijn nog niet opgehaald door hun eigenaren. De vogelopvang in Soest heeft enkele duiven die zijn opgeknapt al losgelaten, in de hoop dat ze zelf naar huis vliegen.

De duiven werden afgelopen week gevonden. Ze herstellen in de vogelopvang, intussen wordt aan de hand van hun ring uitgezocht waar de dieren thuishoren. Van de meeste postduiven is de eigenaar nu opgespoord, maar ze zijn nog niet opgehaald, zo laat de vogelopvang weten. Sommigen zijn dusdanig opgeknapt, dat ze weer zijn losgelaten. De hoop is dat de dieren alsnog de weg naar huis vinden. Sommige eigenaren willen hun duif niet terug, anderen stellen dat ze niet langer de eigenaar zijn en het dier hebben verkocht. "Er is beloofd om de nieuwe eigenaren contact met ons te laten opnemen. Dat is nog niet gebeurd", laat een medewerker weten. Wie wedstrijdduiven houdt, is vanuit de Duivensportbond verplicht om de dieren ook weer op te (laten) halen als ze ergens stranden.