Een kilometerslange achtervolging vanuit Amersfoort is voor een motorrijder geëindigd in een crash bij een weiland in Achterveld. De man negeerde een stopteken en haalde vervolgens alles uit de kast om uit de handen van de politie te blijven.

Nadat de politie de motorrijder in Amersfoort omstreeks 15.15 uur besloot te controleren, gaf hij flink gas. Met een vrouw achterop vertrok de driewieler via Terschuur naar Achterveld. De bestuurder ging vervolgens met hoge snelheden richting Barneveld en sloeg linksaf naar de Aarderweg. Omdat deze weg doorlopend is, besloot de man via het weiland te ontkomen. Hierbij zag de bestuurder echter een greppel over het hoofd. Mede hierdoor crashte hij in het weiland. De politie kon de verdachte daarna vrij eenvoudig arresteren. "Hij bleek met een geschorst rijbewijs te rijden", duidt een politiewoordvoerder. De vrouw, die achterop de motor zat, is niet meegenomen door de politie. Bij de crash raakte niemand gewond.