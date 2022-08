Naast een viaduct in Stroe heeft zaterdagnacht een stapel met banden in brand gestaan. Ook hing er op dat moment een grote vlag met daarop een hakenkruis langs de A1.

Omstreeks 03.15 uur kreeg de brandweer de melding van de brand. Naast de viaduct met de Stroeërschoolweg stonden naast autobanden ook een stuk berm in brand. Rondom het brandje, op de viaduct boven de snelweg A1, was ook een spandoek opgehangen met een hakenkruis.

Al langer worden langs de snelweg voorwerpen in brand gezet. Dit is onderdeel van de protestactie van de boeren. Zij laten met de brandjes hun onvrede blijken tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het is niet met zekerheid vast te stellen of demonstrerende boeren betrokken waren bij deze acties.