Het ziet er zo leuk uit. Witte bloemetjes en een holle stengel die iets wegheeft van bamboe. Toch roept de gemeente je op alarm te slaan als je de Japanse duizendknoop ziet.

Deze plant duikt op de meest verschillende plekken op. Zo rond augustus herken je hem aan de witte, soms roze bloemetjes. Klinkt onschuldig? Nou, de wortels van de plant graven zich een weg naar boven, dwars door funderingen van huizen en onze wegen heen. De Japanse duizendknoop komt ook steeds vaker voor in onze stad, dat kan dus wel eens problemen opleveren.

Daarom doet de gemeente Amersfoort er alles aan om van het plantje af te komen. Zie je deze plant, maak dan een melding via amersfoort.nl.

De plant schiet al in april uit de grond met rode uitlopers, als een soort grote bos met stengels. Hier komen groene bladeren van vijf tot twaalf centimeter groot aan. De stengels zijn bedekt met rode vlekjes en zijn hol van binnen.

De plant kan wel 3 meter hoog worden. Van augustus tot oktober bloeit de plant met kleine crème-witte bloemen. In de winter sterft hij af, maar blijven de verdorde stengels staan. Trek je de wortels eruit, dan zijn die van binnen oranje. Uit de wortelknol komen witte uitlopers die lijken op asperges.

Heb je een Japanse duizendknoop in je eigen tuin? Trek in het groeiseizoen alle stengels uit de grond, in ieder geval eens per twee weken. Pak de schep erbij en verwijder alle wortelresten. Een klein stukje dat achterblijft kan uitgroeien tot een nieuwe plant, dus zorg dat alle wortels weg zijn.

Op de website Bestrijding Duizendknoop staat veel informatie. Zo is het advies: check de grond op de duizendknoop voordat je gaat maaien. "Via maaimachines kunnen stukjes duizendknoop meegenomen worden naar andere locaties. Om dit te voorkomen, dienen machines schoongemaakt te worden na het maaien." Het bekende spreekwoord 'voorkomen is beter dan genezen' geldt hier dus zeker.