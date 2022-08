Een voorbijganger heeft een grotere bosbrand in Leusden voorkomen. Zaterdagavond omstreeks 19.15 uur zag zij de brand aan de Doornseweg en belde de brandweer.

Mede door de hulp van een speciaal brandweervoertuig, die gespecialiseerd is in het bestrijden van bosbranden, werden de vlammen gedoofd. Omdat de brand in een bosrijkgebied was, kwamen de hulpdiensten met veel eenheden.

Het is nog onbekend hoe de brand kon ontstaan. Ongeveer één hectare heeft in vlammen gestaan.