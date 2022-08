Hotel-restaurant het Witte Huis in Soest kan voorlopig nog geen gebruikmaken van haar hoofdgebouw met restaurant. De gemeente Soest wil het nog niet openen, zolang nog altijd niet duidelijk is waardoor het plafond vorige maand kon instorten.

Het hotel-restaurant van Fletcher aan de Birkstraat in Soest werd op woensdag 13 juli per direct gesloten nadat het plafond in het restaurant naar beneden kwam. Niemand raakte gewond, omdat de meeste gasten buiten zaten of op pad waren.

Het hotel ontvangt gewoon nog gasten, omdat met de hotelkamers van de naastgelegen panden niets mis is. Alleen het hoofdgebouw - met restaurant - blijft verboden terrein. Gasten krijgen hun ontbijt en andere maaltijden in een nabijgelegen hotel een paar kilometer verderop.

"Het pand is nog steeds gesloten. Fletcher is momenteel nog bezig met onderzoek. Pas als dat onderzoek is afgerond, een plan van aanpak is gemaakt en door de gemeente is getoetst, kunnen we bekijken wanneer het hoofdgebouw gefaseerd weer open kan", laat de gemeente Soest weten via een woordvoerder. Hoe lang dat gaat duren, is nog onduidelijk. Fletcher was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie.