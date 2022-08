Aan de Molenweg in Voorthuizen is donderdagmiddag een man gewond geraakt na een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een vrouw die mogelijk betrokken was bij het incident, is aangehouden.

Er was onenigheid tussen twee personen, maar wat precies de rol was van de aangehouden vrouw, wordt nog volop onderzocht, zo meldt de politie. Tussen 13.30 en 14.00 rukte de politie uit naar de Molenweg. Niet alleen de politie kwam ter plaatse, ook een ambulance rukte uit. Het is onbekend hoe het nu met de gewonde man gaat. De aangehouden vrouw wordt verhoord en ter plaatse is onderzoek gedaan. De politie meldt donderdagmiddag dat er nog veel onduidelijk is rond de zaak.