De politie heeft donderdag aan het begin van de middag een 61-jarige man in Soest aangehouden. Dat gebeurde nadat bij de politie een melding was binnengekomen dat de man iemand zou hebben bedreigd met een mes.

Het incident vond plaats in natuurgebied De Zoom in Soest. Na de bedreiging zou de man het bos in zijn gelopen. Met behulp van een politiehond kwamen agenten de man op het spoor.

Toen agenten de man aantroffen werkte hij in eerste instantie niet mee, maar uiteindelijk lukte het om hem aan de houden. Het mes is door de politie in beslag genomen.