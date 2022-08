Bij de zendmast van KPN in Park Randenbroek in Amersfoort heeft donderdagmorgen rond 4.30 uur brand gewoed. Er wordt uitgegaan van brandstichting. De brandweer werd opgeroepen en had het vuur snel onder controle.

Het gaat om een tijdelijke mast die pas enkele maanden geleden op deze plek is neergezet. Er ontstond ophef over onder bewoners en natuurliefhebbers. Het natuurgebied werd niet als geschikte locatie gezien voor de zendmast. Toch blijft hij nog zeker een aantal jaar staan, gaf de gemeente toentertijd aan. De politie en specialisten van de forensische opsporingsdienst doen onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het is nog onduidelijk of er iemand is aangehouden. De politie wilde hier ter plekke nog niks over kwijt.