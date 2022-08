In het bosgebied langs de Stichtse Rotonde in Amersfoort heeft op woensdagavond kort een brand gewoed. Het bleek te gaan om een bankje aan de rand van het bos dat in brand stond, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

De brandweer werd omstreeks 20.30 uur opgeroepen: een bankje in het bos bleek in lichterlaaie te staan. Het vuur was relatief snel onder controle. Of de brand is aangestoken is niet duidelijk.