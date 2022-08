Vanwege de strikte wet- en regelgeving is het niet gelukt om vervangende bedrijfsruimte te vinden. Het huidige onderkomen, de KeistadLoods aan de Oude Lageweg, moet plaatsmaken voor afvalverwerker Rova.

Daarmee komt een voorlopig einde aan een bijzonder, duurzaam initiatief. Sinds het voorjaar van 2019 werd met behulp van regenwormen, die zich een weg vreten door groente-, fruit- en tuinafval, meststof voor planten geproduceerd. Dat gft haalden de beheerders van de Stadswormerij tweemaal per week op bij horecakeukens en winkels als Het Lokaal en De Nieuwe Graanschuur. In totaal is op die manier zo'n 50.000 kilo ingezameld.

De gemeente Amersfoort had de loods aan de rand van de stad tijdelijk beschikbaar gesteld aan de Stadswormerij. Al ruim een jaar speurt het kleinschalige bedrijf naar een alternatieve locatie, maar stuitte daarbij op de strenge regelgeving.

"De Stadswormerij is volgens de wet een afvalverwerker, composteerinrichting en 'veehouderij' ineen", legt initiatiefnemer Edgar van Groningen uit. "Daardoor kunnen we niet terecht in de bebouwde kom, ook al veroorzaken wij geen overlast met bijvoorbeeld vrachtwagens, zoals de Rova."

Tijdens hun zoektocht hebben Van Groningen en zijn kompaan Kees Huijbregts de stad uitgekamd; van Hoogland tot Schothorst en Isselt. De huurprijs van enkele potentiële geschikte locaties vormden echter steeds een struikelblok.

Het besluit om te stoppen met de productie van 'wormenpoep' is het meest pijnlijk voor de betrokken vrijwilligers en een groep medewerkers met een arbeidsbeperking, zegt Van Groningen. "Voor hen is de Stadswormerij de afgelopen jaren uitgegroeid tot een veilige plek, waar met vereende krachten het dagelijks werk werd uitgevoerd."

De loods aan de Oude Lageweg moet voor 1 oktober zijn ontmanteld. Intussen hopen de kartrekkers, die dromen van een grotere 'proeffabriek', dat zich alsnog een oplossing aandient voor het huisvestingsprobleem.