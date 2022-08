Opnieuw een ongeluk met een scooter in Amersfoort. Dit keer betreft het een zwaar ongeval op De Stuwdam. Een bestelbus zag een scooterrijder over het hoofd en botste hard in de zijkant. Het slachtoffer moest met spoed naar het ziekenhuis.

Verschillende hulpdiensten rukten uit naar het ongeluk op De Stuwdam, waaronder een traumahelikopter. Deze bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. De chauffeur van de bestelbus raakte niet gewond, maar is wel geschrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.