Een Belgische vrachtwagenchauffeur is dinsdagavond op de Zelderseweg in Terschuur op een boom gebotst. Hij kon zelfstandig en zonder kleerscheuren uit het wrak komen. De ambulance kwam ter plekken om de chauffeur na te kijken. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde iets voor 23.30 uur. De chauffeur kwam vanuit de richting van Nijkerk en kwam in een bocht met zijn rechterkant te dicht bij de berm. Hierdoor botste hij tegen de boom. Bij de botsing is diesellekkage ontstaan. Ook liep de vrachtwagen flinke schade op. Deze is afgesleept door een bergingsbedrijf.

De weg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer tussen Barneveld en Nijkerk.