Na twee treurige jaren zonder, keert dit jaar Kannen & Kruiken terug in het Burgemeester Brouwerplantsoen. Het terras wordt weer opgetuigd en de tafels gedekt, nu alleen de gasten nog.

Tussen donderdag 25 en zondag 28 augustus is het terrasfestival geopend. Bieren van grote en kleine brouwerijen, lekker eten en sfeervol vermaak is wat Kannen & Kruiken ook dit jaar weer te bieden heeft. De toegang is gratis, je betaalt enkel voor het eerste herbruikbare glas.