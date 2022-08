Bij de groep geelborstkapucijnapen in DierenPark Amersfoort is een jong geboren. "Als je goed kijkt, zie je een klein aapje op de nek van de moeder zitten", vertelt dierverzorger Marianne Spies. "Het jong maakt het goed en kijkt al nieuwsgierig om zich heen om de wereld te ontdekken."

Na een draagtijd van zes maanden is het kapucijnaapje ter wereld gekomen. "Het eerste jaar drinkt het jong bij de moeder. In de loop van de tijd eet het ook steeds vaker met de andere dieren mee en gaat het van alles proeven en ontdekken", vertelt Marianne. "Nu klampt het kleintje zich nog aan moeder vast, maar langzamerhand zal het steeds vaker op avontuur gaan en zelf door de bomen klauteren."

Geelborstkapucijnapen behoren tot de top 25 van meest bedreigde apensoorten ter wereld. Deze apensoort leeft in het wild in de tropische regenwouden van Brazilië, maar veel bomen in dit leefgebied worden gekapt. Daardoor wordt hun leefomgeving steeds kleiner.