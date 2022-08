Aan de Beethovenlaan in Bunschoten zijn op maandag meerdere dode eenden aangetroffen in het water. Gemeentewerkers waren aanwezig om de dode eenden uit het water te halen. Waardoor de eenden zijn overleden is niet bekend.

Een buurtbewoner zag de dode eenden in het water liggen en heeft de gemeente ingelicht. De eenden zijn vervolgens met een schepnet uit het water gehaald.