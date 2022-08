Op zondagavond heeft op de Leusderweg in Amersfoort een overval plaatsgevonden. De politie zoekt nog naar de dader of daders. Het lijkt erop dat de overval is gepleegd bij of in een massagesalon.

De melding van de overval kwam rond 22.00 binnen. Een signalement van de vermoedelijke overvaller is naar buiten gebracht. De politie waarschuwt omstanders om de man niet zelf te benaderen. Het zou gaan om een man van ongeveer 1.80m, gekleed in een grijze regenjas, witte sneakers, en met een geruite pet op. Op de locatie aan de Leusderweg wordt intussen volop onderzoek gedaan. De politie is onder meer met honden op zoek naar sporen. Of de overvaller gewapend was, en of hij er met buit vandoor is gegaan, is niet bekend.