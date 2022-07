Blijken het luchtbed, zwembandjes, strandballen of opblaaskrokodil lek te zijn als ze van zolder worden gehaald? Bij de Amersfoortse afvalverwerker Rova kunnen dergelijke 'inflatables' van nu af aan apart worden ingeleverd.

Kapotte inflatables kunnen sinds kort gratis ingeleverd worden bij de milieubrengstations van Rova. Het gaat om een proef waarbij de opblaasbaar speelgoed, zwembadjes of luchtbedjes apart worden gerecycled. Normaal komen ze bij het restafval terecht en gaan ze verloren in de verbrandingsoven.

Volgens Rova is dit zonde; in opblaasbare producten zit namelijk PVC, wat goed apart te recyclen is. Daarom staan op op alle milieuparken van Rova in de Amersfoortse regio nu aparte bakken voor opblaasartikelen. Rova zegt dat in principe alle plastic opblaasartikelen kunnen worden ingeleverd, behalve voetballen en ballonnen. Opblaasbare zwembaden, strandballen, zwembanden en -bandjes en opblaasfiguren.

Luchtbedden kunnen alleen apart ingezameld worden als er géén velours laag op zit. Voetballen en plastic ballonnen kunnen niet apart worden ingeleverd. De ingezamelde opblaasartikelen worden vervolgens verwerkt bij Vinylrecycling in Lelystad. Hier worden ze verwerkt tot grondstof voor nieuwe producten. Later kunnen er onder meer tuinslangen, schoenzolen en slippers en zelfs dakbedekking van worden gemaakt.

Het effectief recyclen van plastics, is al lang een hoofdpijndossier. Zo kunnen de meeste voedselverpakkingen niet effectief gerecycled worden: er zou teveel kwaliteit verloren gaan om het plastic in een ander product te hergebruiken.