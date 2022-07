In twee verschillende stapels hooi in Hoevelaken en Amersfoort heeft zaterdagavond brand gewoed. De precieze oorzaak van de branden is nog niet bekend.

Op zaterdagavond rukte de brandweer rond half elf uit naar een brand in een grote stapel hooi aan de Stoutenburgerlaan, net buiten Hoevelaken. Ongeveer drie kwartier later kwam daar nog een melding van een hooibrand aan de Hogeweg in Amersfoort bovenop. Vooral het blussen van de eerste brand, waar het hooi een meter hoog was opgestapeld, heeft uren gekost. Hier kwamen brandweerkorpsen uit Hoevelaken, Amersfoort, Leusden, Achterveld, en Driebergen-Rijsenburg aan te pas. De precieze oorzaak van de brand is nog niet bekend bij de Veiligheidsregio's Utrecht en Gelderland-Midden. Er zijn geen aanwijzingen voor brandstichting, mogelijk is het gestapelde hooi gaan broeien.