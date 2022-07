Aan de Brabantsestraat in Amersfoort is zondagmiddag een scooterrijder gewond geraakt, nadat hij in botsing kwam met een bestelbus.

De scootterrijder is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De Brabantsestraat was enige tijd afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Niet alleen een ambulance, ook een traumahelikopter was ter plaatse gekomen.