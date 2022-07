Pride Amersfoort wordt vandaag tussen 19.00 en 0.00 uur gevierd op de Hof. De laatste voorbereidingen hiervoor vinden vanochtend plaats.

Zo hangt de regenboogvlag voor de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort. Op de Hof komt een podium met een catwalk. Pride Amersfoort is dit jaar kleiner van opzet dan voorgaande edities.

Waren er voorheen verschillende feesten op vier pleinen in de stad, nu beperkt het evenement zich tot de Hof. Personeelstekort in de horeca en gemaakte kosten in de coronacrisis zijn de boosdoeners.

Organisator Maicel van den Heuvel heeft er in ieder geval zin in: "Een evenement als Pride is voor veel mensen enorm belangrijk, dat moeten we niet vergeten!''