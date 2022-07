In de wijk Vathorst in Amersfoort is opnieuw blauwalg gevonden. Daarvoor waarschuwt het waterschap Vallei en Veluwe.

Het gaat om de vijver tussen de straten Baak van Yerseke en Baak van IJmuiden. Eerder deze maand werd al in andere sloten en vijvers in de wijk blauwalg gevonden. Blauwalg is een bacterie die zich onder de juiste omstandigheden − stilstaand water, weinig regenval en warmte − snel kan verspreiden. Mensen en dieren die water met blauwalgen binnenkrijgen, kunnen daar ziek van worden. Kenmerkend is de dikke groene laag die zich op het water vormt. Water met blauwalg stinkt bovendien. In Vathorst zijn waarschuwingsborden neergezet.