Bij de Lidl aan de Balladelaan in Amersfoort is woensdagavond een overval gepleegd. Daarbij is een geldbedrag buitgemaakt. De politie heeft twee minderjarige verdachten aangehouden.

De overval vond rond 20.20 uur plaats. Het duo bedreigde winkelpersoneel met geweld en eiste geld. Toen zij dat in handen kregen sloegen ze op de vlucht, waarna direct alarm werd geslagen.

Politiehelikopter boven gebied

Een groot aantal politieauto's is op de melding afgekomen en een politiehelikopter cirkelt boven het gebied, op zoek naar de verdachten.

Via Burgernet werd een oproep gedaan om uit te kijken naar twee jonge mannen die in het zwart gekleed waren. Een van hen droeg een zwarte doek om z'n hoofd, de ander had zwarte schoenen met witte zolen en een zwarte rugzak met witte opdruk.

Hoeveel geld is buitgemaakt is nog onduidelijk. In de zoektocht naar de verdachten deelde de politie foto's van de meegenomen kassalades. Inmiddels is het tweetal dus opgepakt.