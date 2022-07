Het stoppen van een open podium in Park Randenbroek, heeft tot raadsvragen geleid van de VVD. De partij is verbaasd dat de gemeente een positief initiatief voor een samenkomst in een park de kop indrukt.

'Een leuke avond met elkaar hebben waarbij mensen muziek maken, moet kunnen zonder dat dit direct als evenement wordt bestempeld', zo stelt raadslid Hans Lemain van de partij. 'Een charmant initiatief is de kop ingedrukt'.

Ook Amersfoort2014 vindt het jammer dat het open podium in het park niet langer op die plek door kan gaan. Deze partij oppert dat het podium in de vijver bij winkelcentrum Emiclaer een goed alternatief zou zijn wanneer dat af is.

Open Mic Amersfoort werd drie dinsdagavonden in park Randenbroek gehouden. Amersfoorter Hugo van der Meer (24) zette de avonden op, nadat vrienden van hem dit ook met succes in Utrecht deden. Na bezoek van handhavers van de gemeente, werd hij verplicht hier een vergunning voor aan te vragen. Daarop besloot Van der Meer uit te wijken naar een privéterrein, zoals afgelopen dinsdag op het terrein van YMCA in Leusden. Daar mag versterkte muziek wel worden afgespeeld zonder vergunning.

De VVD begrijpt dat het aanvragen van een vergunning voor Van der Meer geen zin heeft. Zo'n aanvraag moet namelijk minimaal twaalf weken van tevoren gedaan bij de gemeente liggen. "Dus als de zomer voorbij is, kan het weer." Lemain vraagt zich af welk belang er wordt gediend om het initiatief te beperken.

Bovendien was Van der Meer sowieso al van plan om te kijken of zijn open podium na de zomer nog door kon gaan op een binnenlocatie. De organisator peilt of hier genoeg belangstelling voor is.