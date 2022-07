Brandende hooiballen, stukken hout en complete silo's die op de snelweg zijn gedumpt. Boeren komen deze ochtend opnieuw in actie tegen het stikstofbeleid.

Onder andere op de toerit van de A1 naar de A30, de A1 afslag Stroe en op de op- en afrit Leusden-Zuid op de A28 is zooi gedumpt. 'Rutte maakt er een rommel van, wij nu ook', is te lezen op een bord dat boeren geschreven hebben om hun actie kracht bij te zetten.

Het verkeer ondervindt hinder van de acties en de blokkades zorgen voor gevaarlijke situaties. Echt lange files ontstaan in onze regio niet. Het opruimen gaat nog uren duren.

De politie Midden-Nederland houdt de situatie op de plekken waar boeren actievoeren in de gaten. Als er strafbare feiten worden gepleegd, of als dat nodig is, wordt in afstemming met de gemeente opgetreden, meldt een woordvoerder van het korps. "Op dit moment monitoren we wat de situatie is en wanneer het uit de hand loopt, wordt actie ondernomen." Over eventuele aanhoudingen is bij de woordvoerder niets bekend.