Het onderzoek naar de aangetroffen man in de Eem is afgerond. Uit onderzoek is gebleken wie de man is en op dinsdag 26 juli werd bekend dat de politie niet uitgaat van een misdrijf.

Op 21 juli werd de man door een voorbijganger in de Eemhaven gevonden. De politie werd ingeschakeld en een groot onderzoek begon. Toch bleef het lang onduidelijk wie deze persoon was en mede daarom werd een signalement verspreid. Niet lang daarna werd duidelijk dat het om een 72-jarige Amersfoorter ging. Hoe de man de man in het water terecht is gekomen is niet bekend. Wel maakt de politie bekend dat een misdrijf wordt uitgesloten. Amersfoort Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Amersfoort