De gemeente Soest heeft vorig jaar 52 klachten afgehandeld van burgers, twee keer zoveel als het jaar ervoor. De twee ombudsmannen van Soest handelden acht zaken af.

Maar liefst 40 procent van de klachten ging erover dat de gemeente niet tijdig reageerde op een verzoek, een melding of een vraag. In het jaar 2020 was dat nog maar 16 procent. De gemeente Soest stelt vast dat ze daarom scherper moet reageren en ook moet laten weten als een reactie langer duurt dan was voorzien.

In elf gevallen, ruim dubbel zoveel als normaal, klaagden inwoners over een onheuse bejegening door medewerkers. Klagers geven aan dat het gedrag van medewerkers arrogant, uitdagend en niet bereidwillig te vinden. Hoewel uit gesprekken met die medewerkers blijkt dat zij het zeker niet zo bedoeld hebben, kan het onbewust toch anders overkomen op een burger, stelt Soest vast.

"Hoe communiceren wij met onze burgers en bezitten wij vaardigheden om escalaties te voorkomen, zijn vraagstukken die komend jaar meer aandacht vergen van onze medewerkers", is een conclusie uit het klachtenjaarverslag. In het werkoverleg met medewerkers wordt de komende tijd dan ook aandacht besteed aan het belang van inlevingsvermogen in het contact met burgers.

In zeven gevallen waren er problemen met de communicatie. Klagers ervaarden dat ze onjuiste of onvolledige informatie kregen, bijvoorbeeld over het aanschaffen van een ID-kaart, een omgevingsvergunning of het uitlopen van reconstructiewerkzaamheden.

De ombudsmannen Rogier de Haan en Ivo Tilanus handelen acht klachten af, die vaak over onvolledige informatie of gebrekkgie service gingen. Een dakloze vond dat hij niet goed behandeld was door de gemeente, maar hij vertrok daarna. Een Soesterberger klaagde over wadi's achter zijn huis, maar kreeg geen gelijk.