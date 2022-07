Op de wagenwerkplaats in het Amersfoortse Soesterkwartier zijn afgelopen weekend maar liefst drie brandjes ontstaan. Het brandje dat op zondagmiddag ontstond is aangestoken, zo bevestigt de brandweer. Of de andere branden ook aangestoken zijn en of ze met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.

Vrijdagavond was het raak bij de Verkeerstuin, daar stukken hout in brand gestoken, zo verklaarden omstanders. De volgende ochtend vatten oude treinbielzen vlam bij de Proefzaak, iets verderop. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk sprake is van brandstichting. Zondagmiddag ontstond er brand op het speelplaatjes in de buurt. Volgens de brandweer was er een speelgoedautootje in brand gestoken en verspreidde het vuur zich snel, waardoor de brandweer opgeroepen moest worden.