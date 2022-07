Een auto die geparkeerd stond langs Ringweg Randenbroek in Amersfoort is zaterdagmiddag rond 13.40 uur in brand gevlogen.

De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen, maar de auto liep alsnog forse schade op. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

In Amersfoort gaan de laatste weken opvallend veel auto's in vlammen op. Vorige week brandden in de Albatrosstraat in Liendert en in de Lekstraat in het Soesterkwatier auto's af. Daarvoor was het onder andere raak in de Graaf Lodewijklaan, de Gravin van Burenlaan, de Leusderweg en Achter de Kamp. En dan zijn er nog de tientallen deelscooters en -fietsen die de afgelopen maanden in vlammen opgingen.

De politie liet eerder weten in 'alle gevallen onderzoek te doen'. "Deze onderzoeken hebben nog niet geleid naar een dader of daders. Of er sprake is van een en dezelfde dader is dus niet te zeggen", aldus een woordvoerder anderhalve week geleden.