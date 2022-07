Een gesprongen waterleiding in woon-zorgcentrum Bloemendael in Baarn heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat een hoop ouderen in de nacht van vrijdag op zaterdag rechtop in hun bed zaten. Door het springen van een heet waterleiding ging het brandalarm af.

Rond 0.55 uur 's nachts werd de brandweer gealarmeerd door de automatische brandmelders in het woon-zorgcentrum aan de Nassaulaan in Baarn. Op de eerste verdieping was een waterleiding gesprongen. Een opgeroepen brandweerwagen met waterstofzuigers heeft de boel weer opgeruimd en ook de politie zou volgens omstanders hebben meegedweild. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend.